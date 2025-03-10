Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία όπου θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μία ημέρα πριν τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αυριανή συνάντηση θα είναι η πρώτη μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον μετά την καταστροφική επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε οι ΗΠΑ – άλλοτε ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ουκρανίας—ανέστειλαν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και πάγωσαν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανοίγει τον διπλωματικό χορό σήμερα με τις συνομιλίες που θα έχει με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. «Μετά από αυτό η ομάδα μου θα μείνει στη Σαουδική Αραβία για να εργαστεί με τους Αμερικανούς μας εταίρους», εξήγησε ο ίδιος.

Στις αυριανές συνομιλίες στην Τζέντα στόχος θα είναι «να οριστεί ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική εκεχειρία» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχει δηλώσει ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ που θα είναι παρών.

«Από την πλευρά μας είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον εποικοδομητικό διάλογο και ελπίζουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για τις απαραίτητες αποφάσεις και τα στάδια», σχολίασε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Στο τραπέζι βρίσκονται ρεαλιστικές προστάσεις. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», τόνισε.

Χθες Κυριακή το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα προκειμένου από τη μία να πλησιάσουμε στην ειρήνη και να συνεχιστεί η υποστήριξη», μια αναφορά που πιθανόν είχε στόχο τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να κηρυχθεί εκεχειρία στον αέρα και τη θάλασσα καθώς και να υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων, προκειμένου να δοκιμαστεί η δέσμευση της Ρωσίας στον τερματισμό του πολέμου. Η Μόσχα όμως απορρίπτει την ιδέα της προσωρινής εκεχειρίας.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν αλλάξει ριζικά μέσα σε μερικές εβδομάδες, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η στροφή αυτή σημειώθηκε την ώρα που η Ουκρανία δέχεται πιέσεις στο μέτωπο. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Ρωσία ανακοίνωσε σημαντικές προόδους στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αλλά και στην ουκρανική Σούμι, για πρώτη φορά από το 2022.

Εξάλλου ο Τραμπ έχει αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι είναι «δικτάτορας», ότι δεν είναι αρκετά ευγνώμων προς τις ΗΠΑ και ότι δεν είναι έτοιμος για «ειρήνη».

Η ένταση έφτασε στο απόγειό της κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ζελένσκι είχε πάει για να υπογράψει συμφωνία για την εκμετάλλευση από τις ΗΠΑ των ουκρανικών ορυκτών.

Από τότε οι τόνοι έχουν πέσει λίγο, με τον Ουκρανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει το περιστατικό «λυπηρό» και τον Τραμπ να δηλώνει πως πιστεύει ότι ο ομόλογός του είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί και να απειλεί τη Μόσχα με νέες κυρώσεις.

«Θα σημειώσουμε μεγάλες προόδους, ήδη από αυτή την εβδομάδα, πιστεύω», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος χθες το βράδυ τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ωστόσο οι διαφωνίες παραμένουν.

Η συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, η οποία ο Τραμπ εκτιμά ότι θα αποφέρει έσοδα στις ΗΠΑ προκειμένου να αποζημιωθούν για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει στην Ουκρανία, δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

Ερωτηθείς αν είναι πιθανό αυτό να συμβεί στη Σαουδική Αραβία, ο Γουίτκοφ απάντησε ότι ο Ζελένσκι «το πρότεινε και θα δούμε αν θα το κάνει».

Άλλο σημείο διαφωνίας είναι η προσέγγιση Ουάσινγκτον- Μόσχας.

Το ταξίδι του Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τον Φεβρουάριο, όμως αναβλήθηκε μετά τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες.

Στη διάρκεια των αυριανών συζητήσεων η Ουκρανία αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον προσωπάρχη του προέδρου, τον Αντρίι Γιερμάκ, τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα και τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η αμερικανική ομάδα θα αποτελείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους οι οποίοι συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους της Ρωσίας τον Φεβρουάριο: τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.

Ο Γουίτκοφ μετέβη στη Μόσχα τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια, όπως δήλωσε ο ίδιος, συνομίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσει «φιλία».

Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στην Τζέντα όπου θα συναντηθεί με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.