Περισσότερους από 510.000 επιβάτες επηρεάζει η σημερινή 24ωρη απεργία σε τουλάχιστον 10 αεροδρόμια της Γερμανίας, η οποία άρχισε ήδη τα μεσάνυχτα.

Περισσότερες από 3.400 πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Βερολίνου, του Ντίσελντορφ, της Βόννης/Κολωνίας, της Στουτγάρδης, της Λειψίας, της Βρέμης και του Αμβούργου. Στην χανσεατική πόλη μάλιστα η κινητοποίηση άρχισε αιφνιδιαστικά ήδη χθες το πρωί, με την έναρξη των σχολικών εαρινών διακοπών.

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, στη Φρανκφούρτη, εκτιμάται ότι περίπου 150.000 επιβάτες δεν θα καταφέρουν να μετακινηθούν με τις προγραμματισμένες πτήσεις τους, ενώ δεν θα εξυπηρετηθούν ούτε οι πτήσεις «τράνζιτ».

Η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di έχει καλέσει σε απεργία τους εργαζόμενους στους τομείς της ασφάλειας των αεροσκαφών και των επιβατών και στον κλάδο των πιλότων, ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων με την εργοδοσία.

Οι συνδικαλιστές ζητούν αύξηση μισθού 8% και τουλάχιστον 350 ευρώ περισσότερα στις μηνιαίες αποδοχές, υψηλότερα μπόνους για εργασία σε περιόδους πίεσης επιπλέον τρεις ημέρες άδειας. Οι εργοδότες έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει τις απαιτήσεις ως αβάσιμες και δεν έχουν καταθέσει αντιπρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

