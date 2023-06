Κουλέμπα σε Στόλτενμπεργκ: «Ηρθε η ώρα για σαφήνεια» σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

«Ηρθε η ώρα για σαφήνεια» σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα στον γενικό γραμματέα της Ατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, δύο εβδομάδες πριν από την νατοϊκή σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους.

«Η Ουκρανία συνεχίζει να εργάζεται ενεργά με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για να τους πείσει πως έχει έρθει η στιγμή για σαφήνεια σχετικά με την ένταξή της στην Συμμαχία», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

