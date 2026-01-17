Λογαριασμός
Αντόνιο Κόστα: Η ΕΕ ετοιμάζει «απάντηση» στην απειλή Τραμπ για πρόσθετους δασμούς

«Η ΕΕ έχει πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό παραβιάζεται, κάτι που φυσικά ξεκινά εντός της επικράτειας της»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «απάντηση» στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 10% + 15% στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό παραβιάζεται, κάτι που φυσικά ξεκινά εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur.

Ερωτηθείς για τη νέα απειλή του Τραμπ, ο Κόστα απάντησε: «Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό».
 

