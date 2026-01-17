Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «απάντηση» στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 10% + 15% στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό παραβιάζεται, κάτι που φυσικά ξεκινά εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur.

Ερωτηθείς για τη νέα απειλή του Τραμπ, ο Κόστα απάντησε: «Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό».



Πηγή: skai.gr

