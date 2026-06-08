Λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε αισθητός μέχρι και την Αττική, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίστηκε με νέα δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:13:30, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και εστιακό βάθος 17 χιλιομέτρων.

Είχε προηγηθεί στις 03:00 τα ξημερώματα ακόμη μία σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, η οποία προστέθηκε στην έντονη μετασεισμική ακολουθία που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητή σε μεγαλύτερη ακτίνα.

Οι ισχυρές δονήσεις που εκδηλώθηκαν γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής προκάλεσαν ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Οι σημαντικότερες ζημιές εντοπίζονται στη Δαφνούσα, όπου περίπου δέκα κατοικίες έχουν υποστεί φθορές.

Ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις

Πέρα από τις ζημιές σε κατοικίες, έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην πληγείσα περιοχή βρέθηκαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη Βόρεια Εύβοια

Στο Προκόπι οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 15 σπίτια, με τους κατοίκους να θυμούνται ακόμη τον περσινό σεισμό, μετά τον οποίο 27 κατοικίες είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες.

Ξεκινούν οι αυτοψίες

Από σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, κλιμάκια μηχανικών της ΔΑΕΦΚ ξεκινούν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα, ανάλογα με την έκταση των ζημιών.

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα πρέπει να καταθέσουν στους δήμους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως:

Δήλωση Ε1

Έντυπο Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται φτάνουν:

έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κτίρια που θα χαρακτηριστούν κόκκινα

έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή κατοικιών, με ανώτατο όριο τα 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Κανονικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Με απόφαση του δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δεν λειτουργούν λόγω της εξεταστικής περιόδου.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς οι έλεγχοι στα εξεταστικά κέντρα ολοκληρώθηκαν και τα κτίρια κρίθηκαν απολύτως ασφαλή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αυξημένη ετοιμότητα σε Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ενεργά ρήγματα και ότι η τρέχουσα σεισμική ακολουθία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον σεισμό του 2025. Παρότι εκτιμούν ότι οι δονήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, δεν εκφράζουν ανησυχία για επιπτώσεις στην Αττική.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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