Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Σάββατο να μπει τέλος στην 37χρονη κυριαρχία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε στο Politico, την ώρα που οι εκτεταμένες διαδηλώσεις με αίτημα την ανατροπή του καθεστώτος φαίνεται να έχουν κοπάσει. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε αιφνιδίως στάση, δηλώνοντας ότι είχε ενημερωθεί πως οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν ότι δεν κρέμασε περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», είπε το Σάββατο ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το εύρος μιας ενδεχόμενης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο μετά την ανάρτηση σειράς ιδιαίτερα επιθετικών μηνυμάτων στον λογαριασμό του Αγιατολάχ Χαμενεΐ στο X, στα οποία κατηγορούσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ευθύνεται για τη φονική βία και την αναταραχή στο Ιράν.

«Θεωρούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο για τα θύματα, τις ζημιές και τη συκοφαντία που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, υποστήριξε ότι ο Τραμπ παρουσίασε βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας αυτό «μια αποτρόπαια συκοφαντία».

Αφού του διαβάστηκαν οι αναρτήσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης στηρίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνούν. «Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναϋπάρξει», δήλωσε. «Για να λειτουργήσει η χώρα — έστω και σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο — η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη σωστή διακυβέρνηση, όπως κάνω εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στο να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους για να διατηρεί τον έλεγχο».

«Η ηγεσία βασίζεται στον σεβασμό, όχι στον φόβο και στον θάνατο», πρόσθεσε.

Η ανταλλαγή αυτή αναδεικνύει την κλιμάκωση της ρητορικής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο για την περιοχή, την ώρα που ο Χαμενεΐ είχε πρόσφατα απευθύνει δημόσιο διάγγελμα στο οποίο υποστήριξε ότι «το ιρανικό έθνος έχει νικήσει την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο σε προσωπικό τόνο, καταγγέλλοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», είπε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω της κακής ηγεσίας».

