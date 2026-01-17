Μακρόν: Αν η απειλή Τραμπ υλοποιηθεί, η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι αυτές να υποκύψουν στην απαίτησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Καμία εκφοβιστική πρακτική και καμία απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν σε αυτές με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο, εφόσον υλοποιηθούν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

