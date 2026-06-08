Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 15χρονη - Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο η ανήλικη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ανήλικη πεζή χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας όταν για λόγους που διερευνώνται το όχημα παρέσυρε τη 15χρονη.

Η ανήλικη υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

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