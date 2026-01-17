Ο Τραμπ «τιμωρεί» με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να πουν «ναι» για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε το Σάββατο στην επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, δεσμευόμενος μάλιστα ότι θα αυξηθούν περαιτέρω στη συνέχεια, αυξάνοντας την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ και τη Δανία ειδικότερα να δεχθούν την πρόταση της Ουάσινγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία και κλιμακώνοντας επικίνδυνα τη διαμάχη για το μέλλον του ημιαυτόνομου αρκτικού νησίου που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία - οι οποίες υπόκεινται ήδη σε δασμους που έχει επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ απείλησε μάλιστα ότι οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου συμφωνήσουν στην αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Έχουμε επιδοτήσει τη Δανία και την ΕΕ επί χρόνια, ήρθε η ώρα να ανταποδώσουν

«Έχουμε επιδοτήσει τη Δανία, και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλους, επί πολλά χρόνια, μη επιβάλλοντάς δασμούς ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανταλλάγματος. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει - διακυβεύεται η Παγκόσμια Ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει η Δανία γι’ αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο έλκηθρα με σκυλιά ως προστασία, το ένα προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, μπορούν να "παίξουν" σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ιδίως από τη στιγμή που διακυβεύεται η Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, και του κόσμου γενικότερα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτει, ότι πέραν τον παραπάνω «η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία μετέβησαν στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια, την προστασία και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνηση ένα μεγάλο ρίσκο που δεν είναι ανεκτό ούτε βιώσιμο. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτικό, προκειμένου να προστατευθούν η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα, και χωρίς καμία αμφιβολία».

Ως εκ τούτου, όπως γράφει, «από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι παραπάνω αναφερόμενες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% σε οποιαδήποτε και όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι οφειλόμενος και πληρωτέος έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και οριστική αγορά της Γροιλανδίας».

Ο Τραμπ τονίζει ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κάνουν αυτή τη συναλλαγή εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι το έχουν επιχειρήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν. Τώρα, λόγω του «Χρυσού Θόλου» και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη να την ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται αυτή τη στιγμή σε προγράμματα ασφαλείας που σχετίζονται με «τον Θόλο», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το εξαιρετικά ευφυές αλλά ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητάς του -λόγω γωνιών, ορίων και συντεταγμένων- μόνο αν συμπεριληφθεί σε αυτό η Γροιλανδία.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι «οι ΗΠΑ είναι άμεσα διαθέσιμες για διαπραγμάτευση με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει τόσα πολλά σε κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει γι’ αυτές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μέγιστης προστασίας, επί τόσες δεκαετίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων κοιτασμάτων ορυκτών που διαθέτει, ενώ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την απόκτηση του δανικού εδάφους.

Ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν αυτή την εβδομάδα στρατιωτικό προσωπικό στο νησί, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν το επιχείρημα του Τραμπ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία.

«Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνηση ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι ανεκτό ούτε βιώσιμο», έγραψε ο Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα διαθέσιμες για διαπραγμάτευση με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει τόσα πολλά σε κίνδυνο, παρά τα όσα έχουμε κάνει γι’ αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, επί τόσες δεκαετίες», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, διαδηλωτές στη Δανία και τη Γροιλανδία πραγματοποίησαν σήμερα συγκεντρώσεις ενάντια στις απαιτήσεις του Τραμπ και ζήτησαν να επιτραπεί στο νησί να καθορίσει το ίδιο το μέλλον του.

Κορυφαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής τη Δανία, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη στρατιωτική κατάληψη εδάφους εντός του ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της στρατιωτικής συμμαχίας της οποίας ηγείται η Ουάσινγκτον. Τη στήριξή της στη Γροιλανδία έχει εκφράσει και η Βρετανία.

