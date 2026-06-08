Κατρακύλα στις αγορές της Ασίας εν μέσω της νέας ανάφλεξης τη Μέση Ανατολή

Βουτιά καταγράφουν τα χρηματιστήρια στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, εν μέσω της νέας ανάφλεξης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ενώ το κλίμα είναι ήδη βαρύ μετά το ξεπούλημα στις αμερικανικές μετοχές που προκλήθηκε από την αναζωπύρωση των ανησυχιών για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο βασικός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ηγείται της πτώσης καταγράφοντας πτώση 5,83% στις 7.684 μονάδες, έχοντας περιορίσει τη βουτιά που σημείωνε νωρίτερα σχεδόν κατά 9%. Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας πρωτοστατούν στο sell-off, με τις εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης Samsung και SK Hynix να υποχωρούν κατά 5,7% και 2,7% αντίστοιχα.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 3,97%, ενώ ο βασικός δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημειώνει πτώση 1,33%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ γράφει απώλειες 1,39%, ενώ ο Shanghai Composite της Κίνας υποχωρεί κατά 1,74%.

Μικρότερες απώλειες, της τάξης του 0,70%, σημειώνει ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.

Την Παρασκευή, ο τεχνοβαρής Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 4,18%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο S&P 500 έπεσε κατά 2,64%, στη χειρότερη ημέρα του από τον Οκτώβριο.

Το ξεπούλημα πυροδοτήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι απογοητευτικές προβλέψεις κερδών του τεχνολογικού κολοσσού Broadcom, που δραστηριοποιείται και στην ΑΙ, καθώς και οι εκθέσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση επιτοκίων αργότερα φέτος, πλήττοντας τις τεχνολογικές μετοχές.

Εν τω μεταξύ, η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα ξεκίνησε με την ένταση στη Μέση Ανατολή να εκρήγνυνται εκ νέου, περιορίζοντας τις ελπίδες για σύντομο τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες πετρελαϊκές κρίσεις στην ιστορία και έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τις εξαρτώμενες από τις εισαγωγές ασιατικές οικονομίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.