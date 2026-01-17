Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετέχει η Κύπρος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα περιλαμβάνεται στη Β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

