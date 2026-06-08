Πηγές ΕΛ.Α.Σ: Ανάγκη υπέρβασης των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όλοι μετά το τέλος της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου συζητούσαν αν θα υπάρξει αντίδραση από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την απόφαση της πλειοψηφίας ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί δίπλα του στις επόμενες εκλογές. Και αυτό γιατί «οδικός χάρτης» για το πως θα γίνει αυτό δεν αναλύθηκε.

Από την Αμαλίας επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, προκειμένου να μη θεωρηθεί πως ο πρώην πρωθυπουργός είτε επιδοκιμάζει είτε αποδοκιμάζει κάποιο από τα δυο στρατόπεδα που έχουν συγκροτηθεί μέσα στην Κουμουνδούρου.

Πηγές του κόμματος ανέφεραν πως «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς».

Οι ίδιες πηγές παραδέχονται πως η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Σε αυτό το πνεύμα επισημαίνουν πως «η Συμπαράταξή δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη».

Παραπέμποντας στην ιδρυτική διακήρυξη τονίζουν πως η γραμμή που ακολουθούν είναι η ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές της ΕΛ.Α.Σ. «Χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Έξω από τη βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία. Μια ευρεία συμπαράταξη για να ξαναφέρουμε την ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας».

Από τη λεωφόρο Αμαλίας ξεκαθαρίζουν πως δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος: «Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης. Τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».



Πηγή: skai.gr

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