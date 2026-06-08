Όλες οι νέες «διευκολύνσεις» που δίνει το κράτος σε όσους έχουν χρέη

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ έρχεται να προστεθεί σε μια «βεντάλια» μέτρων που υιοθετεί η κυβέρνηση για τα χρεωμένα -απέναντι σε Εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία- νοικοκυριά. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Για να διασώσει όμως κάποιος το ποσό των 1.600 ευρώ πρέπει να το έχει σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο τον έχει δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση η κατάσχεση γίνεται κανονικά.

Ρύθμιση χρεών προς Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία σε 72 δόσεις, πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις 420 δόσεις σε περισσότερους και άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, είναι μερικές ακόμη από τις «διευκολύνσεις» που φέρνει για τους πολίτες το νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Ψιλά γράμματα» και «παγίδες» στις 72 δόσεις

Εντούτοις ως... είθισται με τις «διευκολύνσεις», μπορεί να προσφέρουν «ανάσες» σε όσους έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το Δημόσιο εντούτοις κρύβουν και «παγίδες» που δεν μπορείς να αποφύγεις.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των 72 δόσεων: Όποιος αποφασίσει να ενταχθεί στη ρύθμιση θα βρεθεί αντιμέτωπος με «τσουχτερό» επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται στο 5,87%, αλλά δεν είναι το μόνο «αγκάθι».

Μάλιστα, τα σχόλια επί του νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, εστιάζουν -όσον αφορά στην εν λόγω ρύθμιση- και στην απουσία πρόβλεψης για την διαγραφή προσαυξήσεων και στον υπολογισμό τόκων… επί των τόκων, όπως και την επιλογή της ημερομηνίας που καθορίζει το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις και ποιοι όχι.

Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τα «ψιλά γράμματα» λοιπόν, όπως αυτά αποτυπώνονται και στα σχόλια των χρηστών, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν χρέη τόσο προς την Εφορία, όσο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς, να τα αποπληρώσουν σε 72 δόσεις.

Συγκεκριμένα:

Βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η.12.2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των τριάντα (30) ευρώ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται εφόσον:

οι οφειλές δεν τελούν κατά την 21η.4.2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης, ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο

έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025,

δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέχρι την 31η.12.2026. Αν υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση του παρόντος συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αντιστοίχως:

Οφειλές και προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού των τριάντα (30) ευρώ.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την 31η.12.2026.

Για ποιους «ανοίγει η πόρτα» στις 420 δόσεις

Το νομοσχέδιο πάντως «ανοίγει την πόρτα» στις 420 δόσεις του εξωδικαστικού σε περισσότερους, ενώ δίνει την δυνατότητα για άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς βεβαίως και σε αυτές τις «διευκολύνσεις» να λείπουν τα «ψιλά γράμματα».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

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