Η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς για να τιμωρήσει ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης και της ανικανότητάς της να δράσει, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής του γερμανικού οικονομικού ερευνητικού ινστιτούτου DIW.

«Η Ευρώπη υποχωρούσε συνεχώς και άφηνε τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει, αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και να προωθήσει την πολυμέρια παγκοσμίως», δήλωσε ο πρόεδρος του DIW, Μαρσέλ Φράτσερ.

«Αυτό το λάθος τώρα επιστρέφει για να μας στοιχειώσει», πρόσθεσε ο Φράτσερ, συμπληρώνοντας ότι ο Τραμπ θα «συνεχίσει να εκβιάζει την Ευρώπη μέχρι η Ευρώπη… να δείξει πυγμή και να δράσει πιο συνετά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.