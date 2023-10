Ισραήλ: Συμφωνία Νετανιάχου και Γκαντς για κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και υπουργικό συμβούλιο πολέμου Κόσμος 16:44, 11.10.2023 linkedin

Το Ισραήλ σχηματίζει κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και υπουργικό συμβούλιο διαχείρισης πολέμου, ανακοίνωσαν από κοινού ο πρωθυπουργός και ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας