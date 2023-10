Πούτιν: Σοβαρές συνέπειες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα αν ξεφύγει η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς – Επίθεση στις ΗΠΑ Κόσμος 16:20, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους