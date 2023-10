Συνομιλίες Αιγύπτου - ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα Κόσμος 16:21, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Ισραήλ έκλεισε τα περάσματα του με τη Λωρίδα της Γάζας, καθιστώντας το πέρασμα της Ράφα, που ελέγχεται από την Αίγυπτο, τη μόνη δυνατή οδό για τους αμάχους μέσα και έξω