Πούτιν: Η σύγκρουση στο Ισραήλ είναι κάτι «τρομερό», αλλά το Ιράν δεν εμπλέκεται Κόσμος 16:50, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Ιράν πανηγύρισε την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, αλλά ο ανώτατος ηγέτης του χθες Τρίτη αρνήθηκε ότι εμπλέκεται