Χωρίς ρεύμα η ισοπεδωμένη Γάζα ενώ ετοιμάζεται η χερσαία επίθεση των Ισραηλινών

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πλέον κοπεί σε ολόκληρη τη Γάζα - Πάνω από 2.000 νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι - Ισοπεδωμένα κτίρια, συντρίμμια παντού - Βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής

Για πέμπτο 24ωρο η Μέση Ανατολή ζει στις φλόγες του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πλέον κοπεί σε ολόκληρη τη Γάζα καθώς έχει σταματήσει να λειτουργεί ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ενώ προ των πυλών είναι η χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών στη Γάζα κατά της Χαμάς.



«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στο Fox News.

BREAKING: Israeli military spokesperson tells Fox News 'we are preparing to enter Gaza' — The Spectator Index (@spectatorindex) October 11, 2023

Υπό το σοκ της εισβολής και της φρίκης ακόμη, το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Λωρίδα της Γάζας. Μόνο το τελευταίο 24ωρο επλήγησαν 450 στόχοι, μεταξύ των οποίων ραντάρ ανίχνευσης αεροσκαφών της Χαμάς, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό.

Οι Παλαιστίνοι ανεβάζουν σε 900 τους νεκρούς και καταγγέλλουν ότι στόχος γίνονται σχολεία, ιατρικά κέντρα και κατοικίες. Οι αρχές προειδοποιούσαν ότι σε λιγότερο από 12 ώρες και το τελευταίο εργοστάσιο ενέργειας θα πάψει να λειτουργεί.

Οι νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ξεπερνούν τους 2.000. Στην πλειοψηφία τους άμαχοι.

Στο Ισραήλ,ο νότος γίνεται ξανά στόχος επίθεσης με ρουκέτες. Ο Σιδερένιος Θόλος όμως λειτουργεί σαν ασπίδα, που σταματά το αιματοκύλισμα. Η χώρα ωστόσο θρηνεί ήδη τουλάχιστον 1200 νεκρούς με βάρβαρα εγκλήματα να αποκαλύπτονται στις περιοχές που σάρωσαν οι ένοπλοι της Χαμάς και ανακτά τον έλεγχο ο ισραηλινός στρατός. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν και στο βορρά με ρουκέτες να εκτοξεύονται από το νότιο Λίβανο και οβίδες από τη Συρία να πέφτουν στο Ισραήλ, εντείνοντας το φόβο για εξάπλωση της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να είναι πλήρως ανεπτυγμένες στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας περιμένοντας το πράσινο φως για χερσαία επιχείρηση.

Στο μεταξύ στο Ισραήλ προσγειώθηκε το πρώτο αεροπλάνο, με αμερικανικό οπλισμό, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας

Χωρίς ρεύμα η Γάζα - Σταμάτησε ο τελευταίος σταθμός παραγωγής ενέργειας

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πλέον κοπεί σε ολόκληρη τη Γάζα καθώς έχει σταματήσει να λειτουργεί ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της περιοχής.

Ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτεί την περιοχή έχει ξεμείνει από καύσιμα λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού ενώ οι προμήθειες νερού και τροφής θα μειωθούν επίσης τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι στο εργοστάσιο είχαν απομείνει καύσιμα 10 έως 12 ωρών.

Το Ισραήλ διέκοψε τη δική του παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα τη Δευτέρα ως μέρος της απόφασης να τεθεί η περιοχή σε «πλήρη πολιορκία» σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς.

Εκτός από το δίκτυο, ορισμένοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χρησιμοποιούν γεννήτριες, που ωστόσο χρειάζονται καύσιμα για τη λειτουργία τους.

Αρχηγός ισραηλινού στρατού: Προτεραιότητά μας να σκοτώσουμε τους ηγέτες της Χαμάς

Ο αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, ξεκαθάρισε την Τετάρτη σε έφεδρους αξιωματικούς στη βάση της Νότιας Διοίκησης στη Μπερσέμπα ότι ο στρατός επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη στοχοποίηση των αξιωματούχων της Χαμάς.



«Σε όποια περιοχή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέλη της Χαμάς, ηγέτες της Χαμάς, ακόμα κι αν υπάρχουν περιορισμοί, χτυπάμε... με ακρίβεια και μεγάλη ισχύ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χαλέβι.

«Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ξεκίνησε άσχημα για εμάς και θα τελειώσει πολύ άσχημα για την άλλη πλευρά» διεμήνυσε εξάλλου τη Δευτέρα ο Χαλέβι.

Ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται μία ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας. Μία τρομακτική προοπτική πολεμικής σύγκρουσης στην καρδιά μίας ακραία πυκνοκατοικημένης πόλης, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την παρουσία ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο από drone που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σαρωτικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ως «απάντηση» στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

Ισοπεδωμένα κτίρια, συντρίμμια παντού και μια πόλη που «μυρίζει» θάνατο. Εικόνες που δε θυμίζουν σε τίποτα πως κάποτε εκεί ζούσαν ολόκληρες οικογένειες και υπήρχε ζωή.

Ισοπεδωμένα κτίρια, συντρίμμια παντού - Βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα

Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει να προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές, αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Γάζας

Περισσότεροι από χίλιοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα αντίποινα του Ισραήλ από την εισβολή της Χαμάς το Σάββατο αναφέρει στην τελευταία ενημέρωση το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 1.055 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5.184 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των 24ωρων επιδρομών του Ισραήλ, αναφέρει η διοίκηση της Γάζας.

Το 60% των τραυματιών είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, δηλαδή σχεδόν τα δύο τρίτα των τραυματιών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουν εξαντληθεί όλα τα νοσοκομειακά κρεβάτια, τα φάρμακα και τα ιατρικά αναλώσιμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας κάνει αναφορά για 5.000 τραυματίες, εκ των οποίων περισσότεροι από 3.000 γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 260.000 έχουν εκτοπιστεί.

Εικόνα σοκ: Παιδικό κρεβάτι μέσα στα αίματα και σημάδια από σφαίρες στους τοίχους στο Ισραήλ

Εικόνα που προκαλεί αποτροπιασμό. Ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε την Τετάρτη στο X φωτογραφία που δείχνει ένα παιδικό κρεβάτι με τα σεντόνια μέσα στα αίματα και σημάδια από σφαίρες στους τοίχους, πιθανότατα στο δωμάτιο ενός παιδιού. Σημάδια από αίμα είναι επίσης ορατά στο πάτωμα και τους τοίχους.

«Μόνο μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση είναι ικανή για τέτοιες φρικαλεότητες» αναφέρει ο IDF στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ένοπλοι της Χαμάς έχουν εκτελέσει μεταξύ των αμάχων και πολλά παιδιά, σε κιμπούτς όπως το Κφαρ Αζά.



Only a genocidal terrorist organization is capable of such horrors. pic.twitter.com/6s3ED3KSdE — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Δεν έχουν τέλος οι φρικιαστικές ιστορίες που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν το μαρτυρικό θάνατο που βρήκαν εκατοντάδες άμαχοι όταν μέλη της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο.

Η Mor Bayder, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν σε συνέντευξη που έδωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Canal 13 άρχισε να περιγράφει τη δολοφονία της αγαπημένης της γιαγιάς από τα μέλη της Χαμάς οι οποίοι την μετέδωσαν σε ζωντανή μετάδωση στο facebook.

Όπως είπε η κοπέλα, ο δολοφόνος τηλεφώνησε στη θεία της για να την αναγκάσει να δει τις εικόνες της γιαγιάς της «να κείτεται σε μια λίμνη αίματος» στο κιμπούτς Nir Oz, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Όταν βγήκαμε έξω, η θεία μου τηλεφώνησε στη μητέρα μου και της είπε "άνοιξε το Facebook, άνοιξε το Facebook"», είπε η Bayder, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της φέρνοντας ξανά στην μνήμη της τις σοκαριστικές σκηνές που είδες στο βίντεο με τη δολοφονία της γιαγιά της.

«Η μαμά μου δεν μπορούσε να το ανοίξει καθόλου. Έτρεμε. Το άνοιξα από το τηλέφωνό μου και είδα, το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσατε να φανταστείτε».

«Η γιαγιά μου στο πάτωμα του σπιτιού της να δολοφονείται σε ένα βίντεο. Ολόκληρο το πάτωμα καλυμμένο με αίμα. Η γιαγιά μου ξαπλωμένη εκεί», είπε η Bayder, περιγράφοντας το φρικιαστικό βίντεο που εμφανίστηκε στη σελίδα της ίδιας της γιαγιάς της στο Facebook.

«Ο τρομοκράτης απλά πήρε το τηλέφωνό της, την βιντεοσκόπησε και το ανέβασε στον ιδιωτικό της τοίχο στο Facebook. Έτσι το μάθαμε. Έτσι το μάθαμε».

«Φωνάξαμε με όλη μας την ψυχή. Όλοι εδώ μέσα τα έχασαν. Είναι το πιο φρικτό πράγμα που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε και να περάσει από το μυαλό σας», είπε συντετριμμένη η κοπέλα καθώς οι εικόνες αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό και τη ψυχή της.

Mor’s grandmother was slaughtered by Hamas terrorists. She found out about it when the Hamas terrorist used her grandma’s Facebook to livestream his barbaric act 💔 pic.twitter.com/5UMKVmGz9F — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 9, 2023

Γιατί είναι τρομακτική η προοπτική μίας ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα

Ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται μία ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας. Μία τρομακτική προοπτική πολεμικής σύγκρουσης στην καρδιά μίας ακραία πυκνοκατοικημένης πόλης, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την παρουσία ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

«Τα πλήγματα θα έχουν αρχικά ως στόχο τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς και τις δυνάμεις της. Τα πυρά θα έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, ο στρατός προετοιμάζεται για να εισβάλει στην Γάζα», προβλέπει ο Αλεξάντρ Γκρίνμπεργκ του Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS).

Ανταρτοπόλεμος πόλης

Ο ανταρτοπόλεμος επιβάλλει μάχες σώμα με σώμα, περιορίζει την ορατότητα, πολλαπλασιάζει τις παγίδες, δυσκολεύει την διάκριση ανάμεσα σε εμπολέμους και αμάχους, καθιστά άχρηστα τα τεθωρακισμένα.

Ο Αντριου Γκέιλερ, βρετανός πρώην αξιωματικός, αναλυτής του Janes, περιγράφει ένα «πεδίο μάχης 360 μοιρών, όπου η απειλή προέρχεται από παντού», από τους υπονόμους μέχρι τις στέγες, από τα υπόγεια μέχρι τις ψευδοροφές.

«Η εκκαθάριση κάθε ενός κτιρίου, πιθανώς παγιδευμένου, θα σημαίνει την ανάπτυξη μονάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μαζί με τον εξοπλισμό τους, σκάλες, σχοινιά, εκρηκτικά, και όλα αυτά κάτω από εχθρικά πυρά, ενδεχομένως σε πλήρες σκοτάδι», εξηγεί ο ειδικός.

Επιπλέον, «υπάρχει ο εγγενής κίνδυνος των φίλιων πυρών», που συνδέεται με την διασπορά και την υψηλή κινητικότητα των εμπολέμων. Και «όπως έχει δείξει πλήθος συρράξεων εδώ και έναν αιώνα, η χρήση του πυροβολικού μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, όταν τα ερείπια μεταβάλλονται σε κάλυψη».

Το «μετρό της Γάζας»

Περί τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην Γάζα, υπό τις συνθήκες του ισραηλινού αποκλεισμού από το 2007. Ενας λαβύρινθος από πυκνοκατοικημένα στενά δρομάκια επάνω από ένα τεράστιο δίκτυο από υπόγεια τούνελ που ο ισραηλινός στρατός ονομάζει «το μετρό της Γάζας».

Εκατοντάδες τούνελ έχουν ανοιχτεί κάτω από την μεθόριο μήκους 14 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και το αιγυπτιακό Σινά για την κυκλοφορία των ενόπλων της Χαμάς, όπλων και άλλων προϊόντων λαθρεμπορίου. Πολλά έχουν καταστραφεί. Αλλά όχι όλα.

Μετά το 2014, η Χαμάς έχει σκάψει υπόγεια περάσματα εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας.

Ενοπλοι της Χαμάς, εγκατεστημένοι σε βάθος 30 ή 40 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους κυκλοφορούν εκεί ελεύθερα προφυλαγμένοι από τις ισραηλινές επιδρομές. Εκτοξευτήρες ρουκετών είναι κρυμμένοι λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και έχουν την δυνατότητα να πεταχτούν χάρη σε ένα σύστημα αυτόματης καταπακτής, να βάλουν και να εξαφανιστούν και πάλι κάτω από την επιφάνεια.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε με σφοδρότητα αυτό το δίκτυο των τούνελ το 2021. Όμως, αν ένα τμήμα του δικτύου είναι γνωστό στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αλλά τμήματα παραμένουν μυστικά και είναι ικανά να περιπλέξουν σοβαρά τις επιχειρήσεις.

Πλεονέκτημα στον αμυνόμενο

Η Χαμάς «γνωρίζει τα τούνελ απέξω», λέει ο Κόλιν Κλαρ, διευθυντής ερευνών στο Soufan Center της Νέας Υόρκης. «Ορισμένα είναι πιθανότατα παγιδευμένα. Η προετοιμασία για πόλεμο σε τέτοιο περιβάλλον (...) χρειάζεται εκτεταμένη πληροφόρηση (...), πράγμα που οι Ισραηλινοί ίσως δεν διαθέτουν».

Και ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις μάχες σε ανοικτό έδαφος, ο αμυνόμενος - στην περίπτωσή μας η Χαμάς - διαθέτει σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα.

«Όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι μακροχρόνιο, δύσκολο και με μεγάλες απώλειες», προειδοποιεί ο Αλεξάντρ Γκρίνμπεργκ προσθέτοντας ότι υπάρχουν «ρομπότ και άλλα ειδικά μέσα που επιτρέπουν την είσοδο στα τούνελ».

Για την Χαμάς «είναι ένα πλεονέκτημα που μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα. Οταν εντοπισθούν τα τούνελ, μπορούν να σφραγιστούν μαζί με όσους είναι μέσα. Στην περίπτωση αυτή η διαταγή θα είναι "κανένα έλεος"».

Η ισραηλινή κοινωνία δεν θα συγχωρήσει ποτέ

Ενα ακόμη πρόβλημα θα βαρύνει στην χερσαία επιχείρηση: η Χαμάς έχει συλλάβει ομήρους δεκάδες πολίτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς, αλλά επίσης, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ξένους εργάτες και πιθανόν ισραηλινούς στρατιωτικούς.

«Αν η ζωή των ομήρων δεν αποτελέσει προτεραιότητα, αυτό η ισραηλινή κοινωνία δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Η πίεση της κοινής γνώμης είναι τεράστια και ο Νετανιάχου το γνωρίζει πολύ καλά», λέει η Σιλβέν Μπυλ, κοινωνιολόγος στο CNRS ειδικευμένη στο Ισραήλ.

«Οταν η ισραηλινή κοινωνία θα ζητήσει λογαριασμό θα υπάρχει αυτό : "δεν εγγυηθήκατε την ασφάλειά μας, επιστρέψτε μας τους ομήρους"», λέει.

Στην πραγματικότητα, το Τελ Αβίβ δεν είναι αυτήν την στιγμή σε θέση να διαπραγματευθεί, επισημαίνει ο Κόμπι Μάικλ, του think-tank INSS του Τελ Αβίβ. «Με όλη αυτή την θλίψη, όλο τον πόνο, το πρόβλημα των ομήρων δεν μπορεί να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα επιστρέψει στο πρόβλημα των ομήρων μόνο όταν η Χαμάς θα έχει ηττηθεί και θα βρίσκεται σε θέση αδυναμίας. Ούτε δευτερόλεπτο πριν».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη ρουκετών από τον Λίβανο - Με βομβαρδισμό λιβανέζικων εδαφών απαντά το Ισραήλ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη πυραύλων ακριβείας σε ισραηλινό έδαφος από τον Λίβανο σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το skynews.com, η οργάνωση ανέφερε ότι επιτέθηκε σε ισραηλινό έδαφος ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλσμα να σκοτωθούν τρία μέλη της.

Πριν από λίγη ώρα οι IDF επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πλήττει λιβανέζικα εδάφη απαντώντας στην ρίψη αντιαρματικών ρουκετών που δέχτηκε από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτίθεται στον Λίβανο αφού μία από τις βορειότερες θέσεις του αποτέλεσε σήμερα στόχο αντιαρματικών πυρών.

Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στην ισραηλινή πόλη Αράμπ αλ-Αράμσε, απέναντι από το λιβανέζικο χωριό Ντάιρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν έδωσε άμεσα λεπτομέρειες για θύματα ούτε για το ποιος ευθύνεται γι’ αυτή.

Κάτοικοι στην πόλη Ρμεΐς στον νότιο Λίβανο ανέφεραν ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πλήττουν περιοχές γύρω από την πόλη τους, ενώ πηγή στις υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού πλήττουν το σημείο εκτόξευσης ρουκετών γύρω από το Ντάιρα.

Δράμα δίχως τέλος: Πάνω από 260.000 οι εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και σφυροκοπείται από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Πάνω από 263.934 άνθρωποι στη Γάζα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», ανέφερε το OCHA σε ανακοίνωσή του χθες Τρίτη, προειδοποιώντας πως αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα «συνεχίσει να αυξάνεται». Πρόσθεσε πως άλλοι περίπου 3.000 άνθρωποι είχαν ήδη εκτοπιστεί «εξαιτίας προηγούμενων κλιμακώσεων», πριν από το Σάββατο.

Αφότου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εξαπέλυσε το Σάββατο άνευ προηγουμένου επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ και η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου κήρυξε πόλεμο, οι νεκροί συνολικά ξεπέρασαν τους 3.600, αν προστεθούν άμαχοι, στρατιώτες του Ισραήλ και παλαιστίνιοι μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από το Σάββατο ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροπορικών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που κατέστρεψαν κτίρια, τα οποία παρουσίασε ως «κέντρα διοίκησης» της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν πάνω από 1.000 κτίρια, ενώ άλλα 560, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν, σύμφωνα με το OCHA, το οποίο επικαλείται τις παλαιστινιακές αρχές.

Σχεδόν 175.500 εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο σε 88 σχολικά κτίρια που διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), πρόσθεσε το OCHA.

Άλλοι εκτοπισμένοι –πάνω από 14.500– βρήκαν καταφύγιο σε 12 δημόσια σχολεία, ενώ, πάντα κατά τις εκτιμήσεις του OCHA, σχεδόν 74.000 φιλοξενούνται από συγγενείς ή γείτονες και πολλοί άλλοι σε χώρους λατρείας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας «από την κλιμάκωση των 50 ημερών (κατά τη διάρκεια) των εχθροπραξιών του 2014», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Εξάλλου το να καλυφθούν ακόμα και οι βασικές ανάγκες «γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο» για τους πάντες στη Λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο για τους εκτοπισμένους, προειδοποίησε το OCHA.

Συγκλονίζει δημοσιογράφος από τη Γάζα: «Ξύπνησα από σπασμένα γυαλιά στο κεφάλι μου - Πήρα το μωρό μου και έτρεξα μακρυά»

Συγκλονίζουν τα πρωινά tweets της δημοσιογράφου του Al Jazeera, Maram Humaid, η οποία ζει στη Γάζα, από όπου περιγράφει τους ήχους από τις βόμβες που ακούγονται «όλο και πιο δυνατά και κοντά».

«Αυτό είναι βασανιστήριο. Ο ήχος των βομβών ακούγεται όλο και πιο κοντά. Η μυρωδιά της πυρίτιδας είναι παντού και η σκόνη γεμίζει τον αέρα. Τι πρωινό στη Γάζα;» γράφει στην πλατφόρμα Χ.

This is torture. Sound of bombing are getting closer and louder. The smell of gunpowder is everywhere and the dust fills the air. What a morning in Gaza? — Maram Humaid (@MaramGaza) October 11, 2023

Σε δεύτερο tweet 50 λεπτά αργότερα, έγραψε: «Μια τεράστια βόμβα έπεσε πολύ κοντά στο σπίτι μας χωρίς προειδοποίηση. Ξύπνησα από σπασμένα γυαλιά πάνω στο κεφάλι μου. Αμέσως κάλυψα με το σώμα μου το δύο μηνών μωρό μου, το πήρα και έτρεξα μακρυά».

After I shared my latest tweet. A huge bombing hit very close to our home without warning. I woke up to the shattered glass smashing on my head. I immediately covered my 2-month baby with my body, picked him up and ran away. STOP the War. We’re dying. #Gaza — Maram Humaid (@MaramGaza) October 11, 2023

Πηγή: skai.gr

