Ο Κόμης Δράκουλας έκλαιγε πραγματικά με δάκρυα αίματος

Την απίστευτη αποκάλυψη ότι ο θρυλικός πρίγκιπας Βλαντ ο Παλουκωτής – ο μυθιστορηματικός Κόμης Δράκουλας – πιθανότατα έχυνε δάκρυα αίματος έκαναν πρόσφατα επιστήμονες και η είδηση αναδημοσιεύτηκε σε όλα τα διεθνή μέσα.

Ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου του Vincenzo Cunsolo από το Πανεπιστήμιο της Κατάνια στην Ιταλία, συγκέντρωσαν και ανέλυσαν για πρώτη φορά επιστολές που έγραψε ο Vlad για να μάθουν περισσότερα για την υγεία του αιμοσταγούς πρίγκιπα της Βλαχίας καθώς και για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε πριν από περισσότερα από 500 χρόνια.

Τα μόρια και οι πρωτεΐνες που συγκεντρώθηκαν από τα χειρόγραφά του αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύτηκαν στο Analytical Chemistry.

Σύμφωνα με τον Independent, από αυτά τα μόρια, οι επιστήμονες εστίασαν ιδιαίτερα την προσοχή τους στις πιο αποικοδομημένες πρωτεΐνες, καθώς αυτές ήταν οι παλαιότερες. Εντόπισαν συνολικά 16 πρωτεΐνες ανθρώπινης προέλευσης, που σχετίζονται με το δέρμα, την αναπνοή και το αίμα και οι οποίες πιθανότατα και επομένως, είναι πιο πιθανό να προέρχονται από τον Βλαντ Τέπες.

Από την ανάλυσή τους, οι επιστήμονες συμπέραναν ότι ο Κόμης Δράκουλας πιθανότατα υπέφερε από αναπνευστικά και δερματικά προβλήματα.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι Βλαντ ο Παλουκωτής πιθανότατα επασχε από αιμολακρία, μια πάθηση που μπορεί να τον έκανε να κλαίει πραγματικά με δάκρυα αίματος – όπως απεικονίζεται στον κινηματογράφο.

