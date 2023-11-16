Κολομβία: Η τρομακτική στιγμή που μητέρα δύο παιδιών σκοτώνεται από κεραυνό σε παραλία - Βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε μία μητέρα δύο παιδιών στην παραλία Boquilla στην πόλη Cartagena της Κολομβίας όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Τη σοκαριστική στιγμή κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τη daily mail, η Froilanis Maireth Rivas Román περπατούσε στην παραλία και όπως φαίνεται στα πλάνα ξαφνικά τη χτυπά κεραυνός. Η 34χρονη πέφτει κάτω αφού πέθανε επί τόπου από ηλεκτροπληξία.

Δίπλα της ήταν ένας αστυνομικός που φαίνεται σοκαρισμένος από τον ήχο του κεραυνού χωρίς όμως να έχει δει τη γυναίκα.

Ένας άλλος πέφτει στην άμμο σε κατάσταση σοκ και στη συνέχεια τρέχει να βοηθήσει τη γυναίκα η ωστόσο ήταν αργά καθώς είχε αφήσει ήδη την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC), οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό είναι μία στο ένα εκατομμύριο, ωστόσο σχεδόν το 90% των θυμάτων επιβιώνει. Στην Κολομβία οι θάνατοι από κεραυνούς λόγω των καιρικών συνθηκών είναι πολλοί.

Σύμφωνα με το Βιομηχανικό Πανεπιστήμιο του Σανταντέρ: «Η Κολομβία είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα κεραυνών στον κόσμο, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των θανάτων και των τραυματισμών εξαιτίας του φαινομένου αυτού, ιδίως στις αγροτικές περιοχές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.