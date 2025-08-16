Κοινή δήλωση Ευρωπαίων: Στήριξη στην Ουκρανία, πίεση στη Ρωσία - Οι αντιδράσεις της ΕΕ για τη σύνοδο της Αλάσκας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύονται μέσω κοινής δήλωσης σήμερα να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όπως οραματίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι. Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρέοδρο Τραμπ και τον πρέοδρο Ζελένσκι για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Δεν πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει δικαίωμα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Όσο συνεχίζονται οι σκοτωμοί στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαι και διαρκή ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για την επίτευξη της ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στο ζήτημα της ασφάλειας», σημειώνεται στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών.

Η κοινή δήλωση εκδόθηκε από Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού ενημερώθηκαν από τον Τραμπ για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν.

Μακρόν: Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να ασκούμε πίεση στη Ρωσία

«Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να ασκούμε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε παράλληλα μέσω ανάρτησης στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Δήλωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και με τους συμμάχους της «Συμμαχίας των Προθύμων» «για να κάνουμε πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Απαραίτητες οι εγγυήσεις που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν δήλωσε ότι είναι απαραίτητες οι εγγυήσεις που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας.

Στάρμερ: Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει την ανοιχτή στάση των ΗΠΑ να παράσχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο και θα είναι καθοριστική για να αποτρέψει τον Πούτιν από το να επιστρέψει για περισσότερα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ μας έχουν φέρει πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του προέδρου Ζελένσκι», σημείωσε ακόμη ο Στάρμερ και πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Στο μεταξύ, έως ότου ο Πούτιν σταματήσει την επίθεσή του, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην πολεμική του μηχανή με ακόμη περισσότερες κυρώσεις», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Μελόνι: Η σύνοδος Πούτιν - Τραμπ περιλάμβανε συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, εξήρε από τη μεριά της το αποτέλεσμα της συνόδου της Αλάσκας. «Επιτέλους, άνοιξε μια αχτίδα ελπίδας για τη συζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία», δήλωσε η Μελόνι. «Η Ιταλία κάνει το καθήκον της, μαζί με τους δυτικούς συμμάχους της».

«Η σύνοδος Πούτιν - Τραμπ περιλάμβανε συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής. Η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας ήταν ο τομέας στον οποίο υπήρξαν οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην Αλάσκα», σημείωσε ακόμη η Μελόνι και πρόσθεσε: «Ο Τραμπ ακολούθησε την ιταλική ιδέα περί εγγυήσεων ασφαλείας εμπνευσμένη από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

Όρμπαν: Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, δήλωσε στο μεταξύ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

«Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Φίτσο χαιρέτισε τη διαδικασία που ξεκίνησε από τους Τραμπ - Πούτιν

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμεπρτ Φίτσο χαιρέτισε τη διαδικασία που ξεκίνησε από τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. «Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι μεγάλοι παράγοντες της ΕΕ θα υποστηρίξουν τη διαδικασία», σημείωσε.

ΥΠΕΞ Νορβηγίας: Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση

Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, σε δημοσιογράφους στο Όσλο ύστερα από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

Κάλλας: Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο σύντομα

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε από τη δική της μεριά ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «σύντομα», αλλά οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να επιβάλουν σοβαρές διαπραγματεύσεις.

«Η αποφασιστικότητα του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας. Ο Πούτιν συνεχίζει να καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και ελπίζει να τη γλιτώσει. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση», δήλωσε η Κάλλας σε δήλωσή της.

«Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Υπουργός Άμυνας Τσεχίας: Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη

Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη και θέλει να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης, δήλωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσοβά.

«Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, παρά μάλλον μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του», σημείωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο X, στην οποία πρόσθεσε ότι η Δύση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Μερτς: Έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο

Εν τω μεταξύ, έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης συγκάλεσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συνάντηση της Αλάσκας, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Μερτς θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς του για τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.