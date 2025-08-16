Λογαριασμός
Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία ίσως εντείνει τις επιθέσεις - Καταγράφουμε προετοιμασίες ρωσικών δυνάμεων

Καταγράφουμε τη μετακίνηση και τις προετοιμασίες των ρωσικών δυνάμεων και φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα, γράφει ασύμμετρα 

Ζελένσκι

Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις στο μέτωπο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαμορφώσει πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον στρατό.

«Καταγράφουμε τη μετακίνηση και τις προετοιμασίες των ρωσικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντησή του με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.
 

