Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις στο μέτωπο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαμορφώσει πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον στρατό.

«Καταγράφουμε τη μετακίνηση και τις προετοιμασίες των ρωσικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τη συνάντησή του με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.



I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front, the defense of positions, and up-to-date information on the intentions and movements of the Russian army. We are defending our positions along the entire front line, and for the second day in a row, we have… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

