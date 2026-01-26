Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης κι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, (το ζευγάρι του Survivor), ενώ σε λίγους μήνες περιμένουν και το πρώτο τους παιδί.

Σάκης και Μαριαλένα ανέβασαν στα social media βίντεο από τον ρομαντικό γάμο τους - η νύδη έφτασε στην εκκλησία υπό τους ήχους ενός σαξόφωνου - αλλά και από το τρελό «γαμήλιο» πάρτι που ακολούθησε.

O Σάκης Κατσούλης μπήκε στο Survivor το 2021, περίπου στα μισά του παιχνιδιού ενώ η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, πρώην σχέση του τότε, ήταν ήδη μέσα.

Ο Σάκης έφτασε στον τελικό κερδίζοντας τον τίτλο του Survivor 2021 αλλά και το κορίτσι, αφού οι δυο τους ξανάγιναν ζευγάρι με το τέλος του παιχνιδιού.



Πηγή: skai.gr

