Η εντυπωσιακά υψηλή δημοτικότητα της υπερεθνικίστριας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, σημειώνει κάμψη σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα, καθώς έχει αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία-αστραπή για τις πρόωρες εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι - της πρώτης γυναίκας που κατέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας - είδε το ποσοστό έγκρισής της να υποχωρεί από το 75% τον Δεκέμβριο στο 67%, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε το σαββατοκύριακο για την εφημερίδα Nikkei.

Η μείωση της δημοτικότητάς της υποχώρησε κάτω από το όριο του 70% για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την εξουσία.

Άλλη δημοσκόπηση, που έκανε το σαββατοκύριακο η Mainichi Shimbun, υποδεικνύει επίσης υποχώρηση της δημοτικότητας της κ. Τακαΐτσι, στο 57% από 67% τον Δεκέμβριο. Πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν πολύ απογοητευμένοι για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, που επιβράδυνε τον διάλογο στο κοινοβούλιο για τον νέο προϋπολογισμό.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Yomiuri Shimbun, της εφημερίδας με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα, δείχνει επίσης υποχώρηση της δημοτικότητας της κυβέρνησης κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες, στο 69%.

Οι Ιαπωνές ανησυχούν για τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Σήμερα η πρωθυπ0υργός θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τους επικεφαλής κομμάτων της αντιπολίτευσης, αφιερωμένενο στα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών.

Η Σανάε Τακαΐτσι διέλυσε την κάτω Βουλή την περασμένη εβδομάδα, διατεινόμενη ότι η καταφυγή στις κάλπες είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η εντολή της νέας κυβερνητικής συμμαχίας της και του προγράμματός της για την υποστήριξη της οικονομίας.

Μετά το κολοσσιαίο πρόγραμμα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στα τέλη του 2025 με μεγάλες δημόσιες δαπάνες, η συντηρητική πρωθυπουργός υποσχέθηκε να εξαιρεθούν από τον φόρο κατανάλωσης 8% οι πωλήσεις διατροφικών προϊόντων για δυο χρόνια προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, που αποτελεί την κυριότερη ανησυχία των εκλογέων.

Αν και η Τακαΐτσι τόνισε πως δεν θα χρειαστεί νέα έκδοση κρατικού χρέους για την υλοποίηση της υπόσχεσής της, η απουσία απτών στοιχείων για την πηγή χρηματοδότησης για την προεκλογική παροχή προκάλεσε αναταραχή στις αγορές και απογείωσε το κόστος δανεισμού του ιαπωνικού δημοσίου.

Η αντίδραση αυτή των χρηματαγορών προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με πιθανή «στιγμή Λιζ Τρας»--ο όρος αναφέρεται στην βραχύβια θητεία της εφήμερης πρωθυπουργού της Βρετανίας, που παραιτήθηκε αφού έσπειρε πανικό στις αγορές με παροχολογία ούτε κοστολογημένη, ούτε χρηματοδοτημένη.

Το φαραωνικό χρέος της Ιαπωνίας αγγίζει το 230% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Νικέι, το 56% των Ιαπώνων κρίνει ότι οι φορολογικές εξαιρέσεις για τα διατροφικά προϊόντα που υποσχέθηκε η πρωθυπουργός δεν θα έχει όφελος στην προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

