Για μια «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα», έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. «Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Όλοι συμφωνούν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», σημείωσε ακόμα ο Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ζελένσκι θα βρεθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος. «Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφωνούν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ για τριμερή συνάντηση

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω Telegram και Twitter ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι ανέφερε στην ανάρτησή του ότι είχε μια μακρά, ουσιαστική συζήτηση με τον Τραμπ, αρχικά κατ' ιδίαν και στη συνέχεια με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών. «Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», σημείωσε ακόμη ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι υποστηρίζει «την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό».

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία αλλά προτιμά μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο του Axios.

Αναλυτικά η δήλωση Ζελένσκι:

Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με κατ' ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είχε μακρά επικοινωνία με τον Ζελένσκι - Μίλησε και με τους ηγέτες ΝΑΤΟ - ΕΕ

Προηγουμένως, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε μακρά επικοινωνία με τον Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της εξάωρης πτήσης επιστροφής στο τηλέφωνο. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μίλησε και με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν, μετά τη δίωρη συνάντησή τους, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ. «Φυσικά θα καλέσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα του μιλήσω για τη σημερινή συνάντηση», είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ επικοινώνησε και με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και με τους Ευρωπαίοςυ ηγέτες για να τους ενημερώσει για τις συζητήσεις τους με τον Πούτιν.

Ανακοίνωση γαλλικής προεδρίας για την επικοινωνία Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε σήμερα και η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

