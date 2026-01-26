Ο απολογισμός κατολίσθησης που έπληξε τομέα κοντά στην Μπαντούνγκ, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, αυξήθηκε στους 17 νεκρούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος υπηρεσίας διάσωσης της Ινδονησίας, ενώ χθες συνέχιζαν ακόμη να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι όχι λιγότεροι από 80 κάτοικοι.

Έπειτα από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, πελώρια κατολίσθηση έθαψε προχθές Σάββατο περί τις 02:30 (τοπική ώρα· στις 21:30 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) σπίτια σε δυο χωριά, κάπου 25 χιλιόμετρα από την Μπαντούνγκ, την τέταρτη πόλη της χώρας.

Ο απολογισμός των θυμάτων της κατολίσθησης δυτικά της Μπαντούνγκ «ανέρχεται πλέον σε 17 νεκρούς», σημείωσε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB), σε ανακοίνωση της.

Δεν έδωσε ωστόσο νεότερα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων, ο οποίος ανερχόταν σε περίπου 80 χθες.

Τα σωστικά συνεργεία λένε πως είναι αναγκασμένα να κινούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω των ανησυχιών πως μπορεί να υπάρξει νέα κατολίσθηση, εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

«Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο κίνδυνος κατοπινών κατολισθήσεων», εξήγησε ο Ριφάλντι Ασάμπι, εικοσιπεντάρης διασώστης.

Κάπου 2.000 άνθρωποι–στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εθελοντές–με τη βοήθεια μηχανημάτων έργου συμμετέχουν σήμερα στις επιχειρήσεις έρευνας, σύμφωνα με τον Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντή επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Καταστροφές όπως οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδονησία την περίοδο των βροχών, συνήθως από τον Οκτώβριο ως τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί Σουμάτρα υπέστησαν πελώριες καταστροφές από πλημμύρες οι οποίες άφησαν πίσω τους κάπου 1.200 νεκρούς, τουλάχιστον σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Και, στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ινδονησιακό νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που αποδόθηκαν σε καταρρακτώδεις βροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

