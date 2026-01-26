Μπέλα Χαντίντ: Ο άσος που δεν κρύβεται στο μανίκι της – Σκέτη πρόκληση… (φωτό)

Η Μπέλα Χαντίντ ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα και το απέδειξε για ακόμη μία φορά μέσα από τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε να παίζει χαρτιά με φίλους, φορώντας ένα εντυπωσιακό vintage φόρεμα με τολμηρά κοψίματα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Η Χαντίντ πόζαρε αισθησιακά, φορώντας ένα Jean Paul Gaultier Soleil φόρεμα του 2001 με χαμηλή πλάτη, το οποίο αποκάλυπτε διακριτικά το στρινγκ της σε nude απόχρωση. Το «look» ολοκληρώθηκε με μια μάσκα μεταμφίεσης και ένα χρυσό βραχιόλι, προσθέτοντας μυστήριο και θεατρικότητα στην εμφάνισή της.

Οι θαυμαστές της δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια, με χαρακτηριστικές αντιδράσεις όπως «Η πιο καλή απ’ όλες», «Η βασίλισσα της γενιάς μας» και «Θεά».

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο vintage φόρεμα είχε φορέσει στο παρελθόν και η Κάιλι Τζένερ, όταν γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της το 2023. Η ιδρύτρια της Khy, σήμερα 28 ετών, είχε συνδυάσει το «look» με ασημένια κοσμήματα και τα μαλλιά της πιασμένα σε κομψό κότσο.

Η Μπέλα Χαντίντ, πάντως, δεν είναι ξένη στις τολμηρές στιλιστικές επιλογές. Πρόσφατα εμφανίστηκε με διαφανές φόρεμα στο χιονισμένο Άσπεν του Κολοράντο, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ χαμογελούσε και χαιρετούσε τον κόσμο κατά τη νυχτερινή της έξοδο. Κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, φόρεσε επίσης ένα διαφανές παλτό από δαντέλα, την ώρα που όλοι γύρω της επέλεγαν βαριά χειμωνιάτικα πανωφόρια.

Η τελευταία της εντυπωσιακή εμφάνιση έγινε στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης, στην πρεμιέρα της νέας σειράς του Ryan Murphy, «The Beauty», στις 14 Ιανουαρίου, όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κόκκινο μεταξωτό φόρεμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως «fashion icon».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.