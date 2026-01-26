Την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και να ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής και στον Κηφισό, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πρόσθεσε ότι σε έναν μήνα από τώρα θα αρχίσει μια προσπάθεια για να διευκολυνθούν οι πολίτες, με περισσοτέρους ανθρώπους της τροχαίας να βγαίνουν στους δρόμους με δίκυκλα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι ήδη μπαίνουν 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε διασταυρώσεις, όπου διαπιστώνεται ότι γίνεται παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ προχωρά η διαδικασία για την εγκατάσταση και των 1.000 καμερών της αστυνομίας.

Τόνισε ακόμη ότι το 2025 είχαμε 134 νεκρούς λιγότερους σε τροχαία ατυχήματα.

