Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Γλυφάδα, καθώς νεκρός με τραύματα από μαχαίρι βρέθηκε άνδρας 80 ετών σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην οδό Γυθείου. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, τον 80χρονο άνδρα σκότωσε ο 46χρονος γιος του, και έχει συλληφθεί. Στο μεταξύ, έξω από το όχημα βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης διέμενε μαζί με τον πατέρα του στον πρώτο όροφο τριώροφης κατοικίας.

Ο άνδρας που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για το θάνατο της μητέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Από τις δυνάμεις που έσπευσαν και επιχειρούν στο σημείο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία περιμετρικά.

Πηγή: skai.gr

