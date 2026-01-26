Σοκ αλλά και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει η στυγνή δολοφονία ενός 80 πατέρα από τον 46χρονο, ψυχικά ασθενή γιο του, την Κυριακή το πρωί στη Γλυφάδα.

Σήμερα, ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα γύρω στις 10:30 το πρωί.

Ο 46χρονος το 2014 είχε δολοφονήσει και την μητέρα. Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση αλλά το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου που ίσχυαν τότε.

Στο αποφυλακιστήριό του αναφέρεται ότι - «επειδή κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον» μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στο ψυχιατρικό ίδρυμα Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία.

Από τότε μέχρι τη χθεσινή τραγωδία υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.

«Δεν γνωρίζουμε πότε πήρε εξιτήριο και με ποια διαδικασία» δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Χρύσα Δημογλίδου στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι ο 46χρονος τηρούσε τον όρο της παρουσίας 2 φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Ωστόσο τόνισε ότι ο πατροκτόνος «έδινε το παρών ως δράστης ανθρωποκτονίας, όχι ως ψυχικά ασθενής».

Πώς αποφυλακίστηκε

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, ο 46χρονος για τον νόμο εξέτισε 8 χρόνια φυλάκισης και όχι 4 καθώς, όταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα εντός των φυλακών (όπως στην περίπτωση του άνδρα) θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο της ποινής από αυτή που έχει εκτίσει πραγματικά.



Πηγή: skai.gr

