Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Μπουρναζίου με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά με άνω των 2 χλμ μποτιλιάρισμα, στην Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου και τέλος και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.