Ζελένσκι: Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

«Η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη με αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο τρόπο, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε στο X μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».

Αναλυτικά η δήλωση Ζελένσκι:

Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον αέρα, καθώς και εναντίον των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, και τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες από τους ανθρώπους μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί όσο συνεχίζονται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει έναν ειλικρινή τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που μας βοηθούν. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.

