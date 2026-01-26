Κικίλιας: «Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών»

Την έναρξη μιας νέας περιόδου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του λιμανιού της Πάτρας σηματοδοτεί η έγκριση του Master Plan από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Με το Master Plan του λιμένα Πατρών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τουρισμού, ενισχύεται ο ρόλος του λιμανιού ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και δίνεται ώθηση στην τοπική οικονομία, με νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο θαλάσσιος τουρισμός, καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, αλλά και η κατασκευή της νέας μαρίνας Patradise Yacht Marina με 212 θέσεις ελλιμενισμού, παρεμβάσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν την εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται σειρά έργων αναβάθμισης, «πράσινων» παρεμβάσεων και νέων υποδομών για την ακτοπλοΐα και τις εμπορευματικές μεταφορές, με στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς την πόλη λιμένα.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο διαμορφώνεται για πρώτη φορά, ένα σταθερό και σαφές πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων τα επόμενα χρόνια, με ξεκάθαρους κανόνες και ταχύτερες διαδικασίες.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε:

«Με την έγκριση του Master Plan του λιμένα της Πάτρας ανοίγουμε τον δρόμο για σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον τουρισμό, που θα δώσουν ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα και θα δημιουργήσουν νέες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.