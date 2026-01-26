Μετά τη σοκαριστική ανάρτηση που έκανε για κομμένα φρένα στο αυτοκίνητό του, λίγες ώρες μετά το έντονο επεισόδιο που είχε με τον Σάσα Βεζένκοφ στον αγώνα του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, ο Ανδρέας Πετρόπουλος έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Ο γκαρντ των Ροδιτών θέλησε να αποσυνδέσει το γεγονός από οποιαδήποτε εμπλοκή ανθρώπου του αθλητισμού.

«Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου», έγραψε σε story στο Instagram ο Πετρόπουλος.

