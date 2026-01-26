Μια όμορφη κίνηση κοινωνικής ευθύνης έκαναν οι Μπακς, μετατρέποντας την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς σε πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Το παιχνίδι στο Fiserv Forum αναβλήθηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων στις μετακινήσεις των Μάβερικς, εξαιτίας της σφοδρής χειμερινής κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι η αναβολή ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ, η προετοιμασία στο γήπεδο των Μπακς είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μεγάλες ποσότητες φαγητού είχαν ετοιμαστεί για τα κυλικεία και τους χώρους φιλοξενίας VIP, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας στην απόφαση να μην πάει τίποτα χαμένο.

Όπως ανέφεραν οι Μπακς σε επίσημη ανακοίνωση, όλο το φαγητό δωρίστηκε σε καταφύγια και οργανισμούς του Μιλγουόκι που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τη βοήθεια του Sojourner Family Peace Center και του Hunger Task Force. Στη λίστα των προσφορών περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, λουκάνικα, hot dog, μακαρόνια με τυρί, pollo asado, tacos, pork carnitas, pretzel bites με σάλτσα τυριού και μεξικάνικο street corn.

Την απόφαση εξήγησε και ο πρόεδρος των Μπακς, Τζος Γκλέσινγκ, τονίζοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες προτεραιότητα έχει η στήριξη της κοινότητας. Την ίδια στιγμή, το ΝΒΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, ενώ συνολικά αρκετά παιχνίδια της Κυριακής επηρεάστηκαν ή μετακινήθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

