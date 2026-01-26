«Δεν έχω πια φωνή»: Η Άμπερ Χερντ μιλά για πρώτη φορά μετά τη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ

Για πρώτη φορά μετά τις πολύκροτες δικαστικές της μάχες με τον Τζόνι Ντεπ, η Άμπερ Χερντ «σπάει» τη σιωπή της μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τη δύναμη, τη φωνή και το τίμημα της δημόσιας έκθεσης.

«Δεν πρόκειται για μένα»: Η σιωπή ως αποτέλεσμα

Η 39χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «Silenced», το οποίο εξετάζει πώς οι νόμοι περί δυσφήμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο φίμωσης θυμάτων κακοποίησης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, και περιλαμβάνει μια εκ βαθέων συζήτηση της Χερντ με τη σκηνοθέτιδα, Σελίνα Μάιλς.

«Δεν πρόκειται για μένα», δηλώνει η Χερντ, σύμφωνα με το «Variety». «Έχω χάσει την ικανότητα να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου. Δεν θέλω να πω την ιστορία μου. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα». Τα λόγια της αποτυπώνουν το ψυχολογικό βάρος που, όπως υποστηρίζει, άφησαν πίσω τους οι αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες και η δημόσια κατακραυγή.

Οι δίκες, ο Τύπος και το τίμημα της δημόσιας φωνής

Στο «Silenced» συμμετέχει και η διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία είχε συνεργαστεί με τη Χερντ στη δίκη που είχε κινήσει ο Ντεπ κατά της βρετανικής εφημερίδας «The Sun». Η ηθοποιός θυμάται ότι μετά το τέλος εκείνης της διαδικασίας σκέφτηκε να μιλήσει ανοιχτά στον Τύπο.

«Αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το θέμα πιο προφανές», εξηγεί ότι σκέφτηκε τότε. «Δεν κατάλαβα ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, αν χρησιμοποιούσα τη φωνή μου». Το ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται μόνο στη δική της εμπειρία, αλλά αφηγείται και τον αγώνα της δημοσιογράφου, Catalina Ruiz-Navarro, για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία, καθώς και την υπόθεση της Brittany Higgins μέσα στο πολιτικό σύστημα της Αυστραλίας. Όπως σημειώνεται στην επίσημη περιγραφή, «όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν».

Μητρότητα, έμπνευση και μια ελπίδα για το μέλλον

Παρά τη σιωπή που περιγράφει, η Χερντ δηλώνει ότι αντλεί δύναμη από άλλους ανθρώπους που συνεχίζουν να μιλούν. «Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες, ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», λέει, προσθέτοντας πως, κοιτάζοντας την κόρη της να μεγαλώνει, θέλει να πιστεύει ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.

Η Άμπερ Χερντ είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, μετά το τέλος μιας μακράς και εξαντλητικής δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε μετά το διαζύγιό της από τον Τζόνι Ντεπ το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεπ μήνυσε τη Χερντ για δυσφήμιση το 2019, λόγω άρθρου γνώμης που είχε γράψει το 2018 στην «The Washington Post». Ακολούθησε η πολύκροτη δίκη του 2022, η οποία κατέληξε σε ετυμηγορία εις βάρος της Χερντ για τρεις κατηγορίες δυσφήμισης, με αποζημίωση 10,35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος ο Ντεπ υποχρεώθηκε να της καταβάλει 2 εκατομμύρια δολάρια για μία από τις δικές της αγωγές. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό, με τη Χερντ να πληρώνει 1 εκατομμύριο δολάρια, ποσό που ο Ντεπ δεσμεύτηκε να δωρίσει σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.