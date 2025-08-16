Λογαριασμός
Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε ο καγκελάριος Μερτς μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

Σύμφωνα με τη Bild, ο Μερτς θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς του για τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο 

Μερτς

Έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης συγκάλεσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την συνάντηση της Αλάσκας, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Μερτς θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς του για τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

