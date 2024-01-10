Στην απόδοση του Aνακτόρου του Φιλίππου του Β΄, στις Αιγές, μετά τις δεκαετείς αναστηλωτικές εργασίες από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και στην επιστημονική άποψη της Ελένης Αρβελέρ ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πιθανόν να είναι θαμμένος στη Βεργίνα αντί του πατέρα του, αναφέρθηκε εκτός των άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

«Το μνημείο έχει τεράστια σημασία για την ιστορία της αρχιτεκτονικής, καθώς αποτελεί το αρχέτυπο ή το πρότυπο, εάν θέλετε, μιας σειράς οικοδομημάτων που ακολουθούν τα επόμενα χρόνια στον ελληνιστικό πλέον κόσμο που είναι η οικουμένη της εποχής εκείνης. Επομένως, η θέση του στην ιστορία της αρχιτεκτονικής είναι καίρια και κρίσιμη», τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού για το Ανάκτορο του Φιλίππου Β' στις Αιγές, που εγκαινιάστηκε και αποδόθηκε πρόσφατα στο κοινό.

Το έργο αποκατάστασης είχε προϋπολογισμό 20.300.000 ευρώ.

«Αυτή είναι μία μεγάλη επένδυση. Μη μας ξενίζουν αυτές οι λέξεις για τον πολιτισμό, την οποία έκανε η ελληνική Πολιτεία και σωστά την έκανε. Ήταν μια πολύ σωστή επιλογή που θα έχει αναπτυξιακά και οικονομικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή.

Μαζί με το μουσείο των τάφων, ήτοι τον Τύμβο ο οποίος σκεπάζει τον τάφο του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου Δ', με το πάρκο των Τημενιδών, το οποίο αποδώσαμε το 2021, δηλαδή, την ταφική συστάδα, με το, κυρίως, κτίριο του Μουσείου, το οποίο, εγκαινίασε ο πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο 2022, τώρα έρχεται να προστεθεί το ανάκτορο δημιουργώντας ένα πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρό πολιτιστικό πόλο για την περιοχή των Αιγών, προφανώς για την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και, εντέλει, για τη Βόρειο Ελλάδα», σημείωσε η Λ. Μενδώνη.

Σε ερώτηση σχετικά με την άποψη της κυρίας Αρβελέρ, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ετάφη τελικά στη Βεργίνα, η υπουργός επισήμανε ότι «η κυρία Αρβελέρ δεν είναι μια τυχαία επιστημών. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Έχει επιχειρήματα τα οποία, τελευταία, έχει ισχυρά δημοσιοποιήσει και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν μέρος του επιστημονικού διαλόγου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

