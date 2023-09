Κίνα: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον εξαφανισμένο υπουργό Άμυνας - Φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα για διαφθορά

Ο υπουργός Άμυνας Li Shangfu, ο οποίος έχει να εμφανιστεί δημοσίως περισσότερες από δύο εβδομάδες, έχει τεθεί υπό έρευνα από τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η έρευνα σχετίζεται με προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ενώ οκτώ ανώτεροι αξιωματούχοι της μονάδας προμηθειών του κινεζικού στρατού, της οποίας ηγήθηκε ο Λι από το 2017 έως το 2022, βρίσκονται επίσης υπό έρευνα.

Η έρευνα για τον Λι, ο οποίος διορίστηκε υπουργός Άμυνας τον Μάρτιο, και τους οκτώ αξιωματούχους διεξάγεται από την επιτροπή πειθαρχικής επιθεώρησης του στρατού.

