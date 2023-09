Η τραγωδία ενώνει τους Λίβυους - Περνούν τις γραμμές του μετώπου για να προσφέρουν βοήθεια - Δείτε βίντεο

Ο πόνος για τις απώλειες των ανθρώπων τους και η καταστροφή φαίνεται να έχουν διαγράψει τη διαχωριστική γραμμή των αντίπαλων ομάδων στη Λιβύη.

Λίβυοι από την κατακερματισμένη χώρα έχουν περάσει τις παλιές γραμμές του μέτωπο, για να προσφέρουν βοήθεια στην πληγείσα από τις πλημμύρες Derna αυτή την εβδομάδα, παραμερίζοντας χρόνια σύγκρουσης μεταξύ των ηγετών τους.

Drone footage from Derna, Libya. So much destruction, so many deaths, and so many tears. This place needs massive help. Not tomorrow, but now. @akhbar pic.twitter.com/lGRFGvQjq0

Μέσα στη Ντέρνα, όπου ένας χείμαρρος παρέσυρε ολόκληρες συνοικίες το βράδυ της Κυριακής μετά την κατάρρευση δύο φραγμάτων από τις πλημμύρες, εθελοντές από τη Μισράτα, την Τρίπολη και τη Βεγγάζη μοίραζαν ρούχα και πακέτα τροφίμων.

Χιλιάδες σκοτώθηκαν στην καταστροφή, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται.

«Είπαμε ότι σίγουρα θα υπήρχε έλλειψη εργατικών χεριών», είπε ο Elias al-Khabouli, ένας εθελοντής από τη δυτική πόλη Zawiya και μέλος της ομάδας ακτιβιστών Biltrees.

Libya needs help now more than before the city of Derna, which was flooded and the city was completely destroyed. Please help #Durna #Libya. @elonmusk @X pic.twitter.com/lt8Lj6jDyw