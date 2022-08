Κίνα προς Βρετανία για την Ταϊβάν: Μην ανακατεύεστε στις εσωτερικές μας υποθέσεις - Η οργισμένη ανάρτηση στο twitter

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο καταδίκασε σήμερα την «ανεύθυνη ρητορική» της Βρετανίας, αφότου η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειες του Πεκίνου αναφορικά με την Ταϊβάν.

Η Τρας κάλεσε τον Ζενγκ Ζεγκουάνγκ νωρίτερα σήμερα, τονίζοντας πως η «ολοένα και πιο επιθετική συμπεριφορά» της Κίνας μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν.

Ο Ζενγκ «απέρριψε κατηγορηματικά και καταδίκασε σθεναρά την ανεύθυνη ρητορική της βρετανικής πλευράς σχετικά με τη νόμιμη και αναγκαία απάντηση της Κίνας στην επίσκεψη του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν» σε μια συνάντηση που είχε με ανώτερο στέλεχος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε η κινεζική πρεσβεία στο Twitter.

It is crystal clear who provoked the tension in the Taiwan strait. The US side and "Taiwan independence" forces should be held responsible for the escalation of tensions.

«Η Ταϊβάν αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειας της Κίνας. Καμία ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχει το δικαίωμα να αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας.», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Taiwan is an inseparable part of China's territory. No foreign country, UK included, has the right to meddle with the internal affairs of China. What UK should do is to follow through its pledge on the one-China principle and rectify any behaviour which is to the contrary.