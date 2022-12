«Ίσες αποστάσεις» Σι Τζινπίνγκ σε Μεντβέντεφ για Ουκρανία: «Όλες οι πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση»

«Ίσες αποστάσεις» φάνηκε να τηρεί σήμερα Τετάρτη το Πεκίνο έναντι της Μόσχας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.



«Η Κίνα ελπίζει ότι όλες οι πλευρές στην κρίση στην Ουκρανία θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και θα επιλύσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια με πολιτικά μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον πρόεδρο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο Πεκίνο, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Σι είπε επίσης στον Μεντβέντεφ ότι ελπίζει πως το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ενωμένη Ρωσία θα μπορούν να προωθήσουν την επικοινωνία και να παρέχουν την σύνεση για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία, πρόσθεσε το Xinhua.

Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, πραγματοποίησε αιφνιδίως σήμερα επίσκεψη στο Πεκίνο και είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τις οποίες, όπως δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, συζήτησαν για τη "χωρίς όρια" στρατηγική σύμπραξη Ρωσίας-Κίνας, όπως και για την Ουκρανία. Ο Μεντβέντεφ δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Deputy Chairman of Russia's Security Council Dmitry Medvedev makes a surprise visit to China today - Reuters



Former Russia's President Medvedev will discuss the war in Ukraine with China's President Xi Jinping, according to Reuters.

📹@pravda_eng pic.twitter.com/5YQeeCm3VC