Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν στην Ουκρανία τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας που διαθέτουν 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα στείλει στην Ουκρανία το πιο προηγμένο όπλο αεράμυνας στο οπλοστάσιό της, το πυραυλικό σύστημα Patriot, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικήςκυβέρνησης αργά την Τρίτη, σύμφωνα με την Washington Post .

Πρόκειται για την «πιο σημαντική προσθήκη» στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς στο Κίεβο εδώ και μήνες ενώ η είδηση ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Ζελένσκι – Μπάιντεν.

Οι Patriot θα συμπεριληφθούν σε ένα νέο «πακέτο όπλων »2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

A senior official confirmed late Tuesday that the U.S. will send to Ukraine the most advanced air defense weapon in its arsenal.



The new weapons package marks President Zelensky's visit to Washington on Wednesday. https://t.co/YaBYyHeIPb