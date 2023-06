Κίνα: Πανικός σε τρενάκι λούνα παρκ - Σταμάτησε ξαφνικά και έμεινε ανάποδα στον αέρα για 30 λεπτά (Βίντεο)

Κόβει την ανάσα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από λούνα παρκ της επαρχίας Χεμπέι στην Κίνα όπου δείχνει τους επιβάτες από ένα τρενάκι να έχουν σταματήσει ανάποδα πάνω στην κατασκευή λόγω διακοπής ρεύματος.

Το τρενάκι φαίνεται να κινείται προς την κορυφή, όταν ξαφνικά σταματάει προακαλώντας αναστάτωση και πανικό στους επιβάτες που εκείνη την στιγμή βρισκόντουσαν μέσα και είχαν ανέβει για να διασκεδάσουν. Ωστόσο, η διασκέδαση μετατράπηκε σε εφιάλτη αφού οι επιβάτες αναγκάστηκαν να μείνουν ανάποδα μέσα στο τρένο για περίπου 30 λεπτά στις 6 Ιουνίου.

What's scarier than a rollercoaster? Riders got stuck upside down 20 meters high in the air for over 20 minutes due to a power outage at a theme park in China's Hebei. Everyone was brought down safely afterward. pic.twitter.com/aLkkEFZ4pE