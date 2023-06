Φον ντερ Λάιεν για Μπερλουσκόνι: Ηγήθηκε της Ιταλίας σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης

Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, εξέφρασε με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ηγήθηκε της Ιταλίας σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης και από τότε συνέχισε να διαμορφώνει την αγαπημένη του χώρα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στον ιταλικό λαό».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι σημείωσε: «Με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι χάθηκε ένας ηγέτης που άφησε βαθιά σημάδια στην Ιταλία τις τελευταίες δεκαετίες. Για όλους, σήμερα είναι η στιγμή των συλλυπητηρίων, της εγγύτητας με την οικογένειά του και την κοινότητα του Forza Italia».

I am saddened by the news of the passing of former Prime Minister Silvio Berlusconi.



He led Italy in a time of political transition and since then continued to shape his beloved country.



I extend my condolences to his family and the Italian people.