Η ισχυρή έκρηξη η οποία σημειώθηκε σήμερα σε εστιατόριο στη βόρεια Κίνα και οι αρχές πιστεύουν πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 26 και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Σανχέ, προάστιο του Πεκίνου.

Dashcam video shows the explosion in Yanjiao, China. So far at least 1 dead, 22 injured.

Rescue work is ongoing.#Breaking #china #explosion #blast pic.twitter.com/POdjNtTjEP — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 13, 2024

Κατά το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, οι αρχές θεωρούν πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου στην κουζίνα του εστιατορίου, που πρόσφερε κυρίως ψητό κοτόπουλο.

Ο απολογισμός αυξήθηκε στους δύο νεκρούς και στους 26 τραυματίες, πρόσθεσε το δίκτυο. Αρχικά, γινόταν λόγος για έναν νεκρό και 22 τραυματίες.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης απαθανατίζεται η ισχυρή έκρηξη, μετά την οποία υψώνεται πυκνός καπνός και διακρίνονται φλόγες σε πολυσύχναστο δρόμο σε ώρα αιχμής. Σε άλλο οπτικό υλικό το κτίριο διακρίνεται να έχει υποστεί σχεδόν ολοσχερή καταστροφή και αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές.

A major explosion in a restaurant in Northern China has destroyed a four-story apartment building, killing at least two people and injuring 26 others.



The blast ripped through just as residents were departing for work and is believed to have been caused by a gas leak. #9News pic.twitter.com/Kd5Fr474gy — 9News Australia (@9NewsAUS) March 13, 2024

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου διαπίστωσε πως αστυνομικοί εξέτρεπαν την κυκλοφορία.

Το ωστικό κύμα διέλυσε προσόψεις καταστημάτων στην απέναντι πλευρά του δρόμου, δείχνει βίντεο που τράβηξε κάτοικος, το σπίτι του οποίου απέχει 200 μέτρα από τον τόπο της καταστροφής.

Επιτόπου έσπευσαν 36 οχήματα και 154 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ανέφερε η πυροσβεστική. Η φωτιά που εκδηλώθηκε «τέθηκε υπό έλεγχο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Huge blast kills two, injures 26 in northern Chinahttps://t.co/KThpKnR9ip pic.twitter.com/Om0JXOFXd7 — AFP News Agency (@AFP) March 13, 2024

Πυρκαγιές και θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στην Κίνα, εξαιτίας της χαλαρότητας στην εφαρμογή και στην επιβολή των κανονισμών ασφαλείας. Σε βαθμό που ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ έδωσε στην αρχή της χρονιάς «σημαντικές οδηγίες» για να μειωθεί «ο αριθμός των ατυχημάτων».

Τον Φεβρουάριο, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στην πόλη Νανκίν, στην ανατολική Κίνα. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κατάστημα στη Σινγιού (κεντρική Κίνα). Μόλις 5 ημέρες νωρίτερα, πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου στοίχισε τη ζωή σε 13 παιδιά.

Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εστιατόριο στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ωθώντας τις αρχές να αρχίσουν εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.