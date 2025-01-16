Η Κίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα επιβάλλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές βιομηχανικών πλαστικών που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, μετά τη διεξαγωγή πολύμηνης έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών ντάμπινγκ.

Οι προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ που θα επιβληθούν στα συμπολυμερή πολυακετάλης θα κυμαίνονται από 3,8% έως 74,9% ανάλογα με τη χώρα και την εταιρεία και θα τεθούν σε ισχύ από τις 24 Ιανουαρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η Κίνα ξεκίνησε την έρευνα τον Μάιο, την ίδια εβδομάδα που οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε έρευνα για ορισμένες εισαγωγές χάλυβα από την Κίνα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα πορίσματα της εννεάμηνης έρευνας ανακοινώθηκαν λίγες μέρες πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται ότι θα υιοθετήσει πιο σκληρή στάση όσον αφορά το εμπόριο από ό,τι κατά την πρώτη θητεία του.

Η Κίνα εισήγαγε βιομηχανικά πλαστικά αξίας περίπου 3 δισ. γουάν (409 εκατ. δολαρίων) από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τη Γερμανία μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τελωνείων.

Τα εν λόγω πλαστικά μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει μέταλλα όπως ο χαλκός και ο ψευδάργυρος και έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο εμπορίου.

Οι υψηλότεροι δασμοί θα εφαρμοστούν στις εισαγωγές από αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ στις εισαγωγές από εταιρείες της ΕΕ θα επιβληθούν δασμοί 42%. Στην πλειονότητα των εταιρειών της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας θα επιβληθούν δασμοί 32,6% και 43,7% αντίστοιχα.



Πηγή: skai.gr

