Τραμπ: «Εάν εκλεγώ θα επιβληθούν τιμωρητικοί δασμοί στο Μεξικό και στην Κίνα»

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις σημερινές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα προχωρήσει στην επιβολή τιμωρητικών δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό και την Κίνα, στην περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του στην Πίτσμπεργκ, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως θα αναλάβει αμέσως δράση για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του μέσω της μεξικανικής επικράτειας και θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης τους δασμούς.

«Θα σταματήσουμε αμέσως τα ναρκωτικά που μας κατακλύζουν περνώντας τα σύνορά μας», εξήγγειλε.

Είπε πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% σε μεξικανικά προϊόντα και θα κάνει «το ίδιο πράγμα στην Κίνα» για να σταματήσει τη διακίνηση φαιντανύλης.

«Κάθε αναθεματισμένο πράγμα που πουλάνε στις ΗΠΑ θα έχει (επιπλέον δασμό) 25% μέχρι να σταματήσουν την είσοδο ναρκωτικών. Και να σας πω κάτι, τα ναρκωτικά θα σταματήσουν τόσο γρήγορα που θα κάνει σβούρα το κεφάλι σας», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης στην ομιλία του την εξαγγελία του πως θα προχωρήσει σε μαζική απέλαση μεταναστών σε περίπτωση που επικρατήσει στις σημερινές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

