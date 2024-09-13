Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα αναλυτικές λεπτομέρειες για την αύξηση των τελωνειακών δασμών στα κινεζικά προϊόντα «στρατηγικών» τομέων, που είχε ανακοινωθεί τον Μάιο από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Το θέμα είναι μεταξύ αυτών που κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί, που περιλαμβάνουν και την αύξηση των δασμών κατά 100% για τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων οι δασμοί θα φτάσουν το 25% και για τις ηλιακές κυψέλες το 50%. Κατά 50% θα αυξηθούν οι δασμοί και για τους ημιαγωγούς (μικροτσίπ), από 1ης Ιανουαρίου 2025.

Αυτές οι αυξήσεις «θα στοχεύσουν τις επιζήμιες πολιτικές και πρακτικές της Κίνας που εξακολουθούν να τιμωρούν τους Αμερικανούς εργαζομένους και τις επιχειρήσεις», δήλωσε η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου (USTR) Κάθριν Τάι σε ανακοίνωσή της. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις υπογραμμίζουν ότι έχει δεσμευτεί «να υπερασπίζεται τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις απέναντι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει στις 14 Μαΐου μια σημαντική αύξηση των τελωνειακών δασμών σε κινεζικά προϊόντα, ύψους 18 δισεκ. δολαρίων, για τους τομείς της οικονομίας που θεωρούνται «στρατηγικής σημασίας». «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην να ελέγξει την αγορά» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είχε δηλώσει τότε ο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι είναι «αδύνατον για του δικούς μας κατασκευαστές αυτοκινήτων να την ανταγωνιστούν εντίμως».

Η Τάι ανέφερε ότι «οι αλλαγές που προτάθηκαν τον Μάιο του 2024 έχουν εγκριθεί σε μεγάλο βαθμό» και έδωσε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο 100 σελίδων όπου αναγράφονται λεπτομερώς τα προϊόντα, το ύψος των δασμών και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα τεθούν σε ισχύ οι αυξήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, σκοπεύει, εφόσον εκλεγεί, να αυξήσει ξανά τους δασμούς κατά 10-20% σε προϊόντα που εισάγονται από ορισμένες χώρες.

Στην τηλεμαχία τους, την Τρίτη, η αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις είπε ότι αυτός θα είναι ένας «φόρος κατανάλωσης» που σε τελική ανάλυση θα κληθούν να τον πληρώσουν οι Αμερικανοί καταναλωτές. Τον κατηγόρησε επίσης ότι όταν ήταν πρόεδρος ξεκίνησε «οικονομικούς πολέμους» με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ όντως ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και επέβαλε πρόσθετους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν διατήρησε, σε μεγάλο βαθμό, αυτούς τους δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

